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Черепаха Тортила из «Буратино» в старости привлекательнее, чем в молодости: убедитесь сами

28 апреля 2023 14:00
Черепаха Тортила из «Буратино» в старости привлекательнее, чем в молодости: убедитесь сами

Порой возраст идет только на пользу.

Рине Зеленой было не суждено войти в число первых красавиц среди актрис. Знаменитость обрела славу будучи далеко не молодой. Да и полюбилась она зрителям благодаря тому, что играла героинь в возрасте.

Наиболее яркие роли артистки — это черепаха Тортила из «Буратино» и миссис Хадсон в сериале о Шерлоке Холмсе. В образах старушек Рина Васильевна смотрелась гармонично и даже привлекательно. И мало кто запомнил ее молодой.

Одной из первых картин с участием звезды стал фильм «Подкидыш». В нем она снялась уже совсем не девчонкой: Зеленой было 38 лет. Тем не менее в Сети можно увидеть снимки, на которых знаменитость запечатлена в молодости.

Черепаха Тортила из «Буратино» в старости привлекательнее, чем в молодости: убедитесь сами

Как бы странно это ни звучало, но в старости артистка оказалась куда более симпатичной. На фото 20-х и 30-х годов актрису легко узнать, но красоткой назвать ее все же трудно. Для этого внешность Зеленой была слишком уж своеобразной.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Буратино», 1975, кадр из программы «Рина Зеленая. 12 историй со счастливым концом»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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