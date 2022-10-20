Чендлер из «Друзей» едва не распрощался с жизнью: случившееся ужаснет любого

Для многих Мэттью Перри навсегда останется Чендлером из популярного сериала «Друзья». Поклонники пристально следят за жизнью актера, но кое-что ему все же удалось от них скрыть.

В 2018 году с артистом случилось несчастье. Он угодил в больницу в тяжелом состоянии, где впал в кому. Долгое время Перри отказывался делиться подробностями произошедшего, однако теперь нарушил молчание. Как оказалось, его здоровье ухудшилось из-за зависимости от запрещенных веществ.

На фоне передозировки у знаменитости произошел разрыв тонкой кишки. Все это привело к тому, что Перри едва не распрощался с жизнью. «Врачи дали всего два процента вероятности того, что я выживу. Мое сердце и легкие работали за счет ЭКМО, а после такого, как правило, к обычной жизни не возвращаются», — цитирует звезду портал People .

И тем не менее чудо произошло. Актер вышел из комы, после чего прошел длительную реабилитацию и смог побороть свою зависимость.