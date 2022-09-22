Чем сейчас занимается скандальная Грета Тунберг: можно только посочувствовать

Четыре года назад мир узнал про экоактивистку Грету Тунберг. Школьница оскандалилась участием в митингах и протестах: девочка выходила к зданию местного парламента с плакатами, требуя обратить внимание на проблемы изменения климата. Конфликтных ситуаций вокруг Тунберг было все больше: она сыпала проклятиями с трибун, запрещала маме передвигаться на самолетах и потребовала от нее стать вегетарианкой. Женщине пришлось пойти навстречу дочери и бросить карьеру оперной певицы.

Грета прогуливала школу для участия в забастовках и акциях протеста, а ее популярность росла с каждым днем. Издание Time признало ее человеком года, Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира. Но к 2021 году девочка пропала из новостных сводок. Как оказалось, идеи Греты находили все меньше отклика у людей, особенно в условиях пандемии коронавируса.

Теперь девушке 19 лет. Она так и не получила образование и живет с родителями. А пользователи Сети искренне жалеют Грету, считая, что «зеленые» активисты просто использовали ее в своих целях и испортили ей будущее.