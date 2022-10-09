Челюсть упала на пол: оголившаяся Андреева заставила россиян схватиться за голову

Телеведущая Екатерина Андреева в перерывах между новостными выпусками успевает летать в отпуск в самые отдаленные уголки мира. В одном из путешествий Андреева побывала на Антарктике.

Звезда поразила поклонников фотографиями: на них телеведущая позирует в купальнике на фоне уникальной северной природы.

«Катюша, когда Вы только все успеваете? И новости вести, и путешествовать, да еще так далеко», «Когда же эта женщина работает на телевидении», «Какая же интересная жизнь, насыщенная», — удивлялись поклонники в комментариях.

Но больше всего подписчиков Андреевой восхитили антарктические пейзажи.