Челюсть под Патрика Суэйзи: Саманта из «Секса в большом городе» лишит вас дара речи

В нулевые телешоу «Секс в большом городе» буквально взрывало мировые рейтинги, а главные героини стали примером для подражания. Зрительницы просто обожали стильную и сексуальную Саманту Джонс, но сегодня Ким Кэтролл, исполнившая ее роль, мало напоминает себя прежнюю.

Внешность актрисы подверглась серьезным изменениям. Кэтролл явно переборщила с пластическими операциями, которые только испортили ее внешность. Мимика артистки перестала быть естественной, поэтому любые эмоции на ее лице кажутся вымученными. Пользователи Сети разнесли внешность нынешней Саманты и обратили внимание на ее странную форму лица: «Челюсть как у Патрика Суэйзи или Зака Эфрона», «На мужика стала похожа», «Зачем портить такое личико?», «Изуродовали».

Судя по всему, Кэтролл стала заложницей своей красоты и моложавости. Актриса была старше своих коллег по «Сексу в большом городе» на 10 лет, хотя выглядела почти их ровесницей. Кэтролл пыталась сохранить миловидные черты лица и гладкую кожу, но все вышло с точностью до наоборот.