Челентано крутил роман с красоткой, но не ушел от постаревшей жены: причина обескуражит

Привлекательность Адриано Челентано заключалась не только в его мужественности и невероятной харизме. Несмотря на то что актер был невероятно популярен и окружен вниманием женщин, он долгие годы хранил верность своей супруге Клаудии Мори.

Однако семейные отношения были на грани краха, когда жгучий итальянец встретил Орнеллу Мути. Голубоглазая красавица затмила постаревшую избранницу артиста. И многие поклонники знаменитостей уже ожидали скорого развода. Тем не менее брак удалось сохранить.

Несмотря на все трудности, супруги пришли к взаимопониманию. И все дело в том, что Адриано всегда боялся оказаться оставленным. Поэтому вместо страстной интрижки с молодой и красивой он предпочел женщину, которая точно будет любить его. Вдобавок Челентано говорил: «Любовь настолько важна для меня, что не быть любимым — это лишило бы меня равновесия».