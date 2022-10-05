Чайлдфри возмутятся: Медведева прошлась по коллегам из Comedy Woman

Наталья Медведева долгие годы была звездой Comedy Woman. После закрытия шоу многие поклонники были уверены, что артистка уйдет в другой проект вместе со своими коллегами. Однако, как оказалось, знаменитость решила посвятить все свое время семье, так что теперь воспитывает троих наследников, разорвав все связи с другими артистками проекта.

По словам Медведевой, сейчас материнство отнимает у нее все силы. При этом она счастлива со своими родными и иногда даже жалеет своих бывших коллег по юмористическому шоу. Дело в том, что они пока не стали родителями и не испытали все радости от воспитания детей.

«Я многодетная мать, а они пока чайлдфри. Жалко их иногда», — цитирует слова артистки «Комсомольская правда ».

Также Медведева отмечает, что в последнее время очень редко видится со своими подругами по шоу. Самую крепкую связь ей удалось сохранить с Надеждой Ангарской, которая тоже посвящает себя материнству.