Чайлдфри возмутятся: Медведева прошлась по коллегам из Comedy Woman
Артистка не стала скрывать свое мнение.
Наталья Медведева долгие годы была звездой Comedy Woman. После закрытия шоу многие поклонники были уверены, что артистка уйдет в другой проект вместе со своими коллегами. Однако, как оказалось, знаменитость решила посвятить все свое время семье, так что теперь воспитывает троих наследников, разорвав все связи с другими артистками проекта.
По словам Медведевой, сейчас материнство отнимает у нее все силы. При этом она счастлива со своими родными и иногда даже жалеет своих бывших коллег по юмористическому шоу. Дело в том, что они пока не стали родителями и не испытали все радости от воспитания детей.
«Я многодетная мать, а они пока чайлдфри. Жалко их иногда», — цитирует слова артистки «Комсомольская правда».
Также Медведева отмечает, что в последнее время очень редко видится со своими подругами по шоу. Самую крепкую связь ей удалось сохранить с Надеждой Ангарской, которая тоже посвящает себя материнству.