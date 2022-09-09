Чарли из «Шоколадной фабрики» 30 лет: участь актера поразила зрителей

Никто не ожидал, что его жизнь сложится именно так.

История мальчика, получившего золотой билет на знаменитую шоколадную фабрику, влюбила в себя весь мир. Роль юного Чарли Бакета в фильме Тима Бертона сыграл маленький англичанин Фредди Хаймор. Режиссеру порекомендовал мальчика Джонни Депп, уже игравший с Хаймором в картине «Волшебная страна».

Но роль Чарли не стала для юной кинозвезды тем амплуа, в котором можно застрять на долгие годы. Он продолжил получать предложения, которые делали его все более и более популярным. Например, за его плечами роль Артура в знаменитой анимационной трилогии, главный герой кинодрамы «Август Раш», озвучка в фэнтези «Золотой компас» и в мультфильме про Астробоя.

Заслужил Хаймор и признание зрителей. «Фредди Хаймора лучше смотреть в „Хорошем докторе“, актер сильный на удивление», «А также в сериале „Мотель Бейтса“ хорошо играет», — отмечают они.

Кстати, для «Мотеля Бейтса» Фредди также выступил в нескольких эпизодах не просто в качестве исполнителя главной роли, но был сценаристом и режиссером.