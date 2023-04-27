Цензура проглядела? Что не так с культовым кинохитом «Следствие ведут ЗнаТоКи»
Не каждый зритель заметит критику авторов.
Создатели сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» ходили по очень тонкому льду, когда писали сценарии для новых эпизодов проекта. Они открыто заявляли о некоторых недостатках советского строя. А иногда их преступники вызывали у людей даже больше симпатии, чем положительные герои.
Так произошло и с грабителем Глебом Цараповым в исполнении Сергея Сазонтьева. Обаятельный негодяй пробуждал в зрителях смешанные чувства. Некоторые желали ему самого страшного наказания, а другие сочувствовали и пытались понять его мотивы. Впрочем, цензоров не смутил этот преступник, и они позволили серии «Полуденный вор» выйти на экраны.
Но в этом эпизоде создатели сериала скрыли критику власти, которую не смогли заметить даже внимательные зрители. Дело в том, что Царапов встал на этот преступный путь не просто так. Он не мог найти профессию себе по душе, что в советские времена действительно удавалось не всем. В итоге обществу оказался не нужен этот мужчина и его таланты.