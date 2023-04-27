Цензура проглядела? Что не так с культовым кинохитом «Следствие ведут ЗнаТоКи»

Создатели сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» ходили по очень тонкому льду, когда писали сценарии для новых эпизодов проекта. Они открыто заявляли о некоторых недостатках советского строя. А иногда их преступники вызывали у людей даже больше симпатии, чем положительные герои.

Так произошло и с грабителем Глебом Цараповым в исполнении Сергея Сазонтьева. Обаятельный негодяй пробуждал в зрителях смешанные чувства. Некоторые желали ему самого страшного наказания, а другие сочувствовали и пытались понять его мотивы. Впрочем, цензоров не смутил этот преступник, и они позволили серии «Полуденный вор» выйти на экраны.

Но в этом эпизоде создатели сериала скрыли критику власти, которую не смогли заметить даже внимательные зрители. Дело в том, что Царапов встал на этот преступный путь не просто так. Он не мог найти профессию себе по душе, что в советские времена действительно удавалось не всем. В итоге обществу оказался не нужен этот мужчина и его таланты.