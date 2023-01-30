Цензоры проглядели? Как иностранка из фильмов для взрослых попала в хит СССР

Когда-нибудь задумывались о том, что про итальянских актеров из приключенческой комедийной эпопеи «Невероятные приключения итальянцев в России» ничего не было слышно? Далеко не всех артистов, предоставленных Рязанову итальянским продюсером, можно в принципе назвать такими. Особенно это касается Ольги.

Антония Сантилли — так зовут знойную брюнетку, исполнившую роль внучки, которой умирающая бабушка завещает найти сокровища. По образованию она литератор, но изучению современных произведений предпочла модельную карьеру. Девушка участвовала в театральных постановках, а за два года до съемок «Невероятных приключений» она появилась на обложке Playmen — итальянской версии журнала Playboy.

Физические достоинства Сантилли заметили киноделы, и она стала дублером Орнеллы Мути в откровенных сценах. До того как перевоплотиться в хитроумную Ольгу, Антония успела сняться в вольной экранизации итальянского сборника новелл «Декамерон» под названием «Бокаччо».

Неужели Антония обманула советского мэтра? Конечно, нет. Сантилли, как и другие итальянцы в картине, была навязана Рязанову итальянским продюсером. Он руководствовался не качеством актеров, а их низкой стоимостью.