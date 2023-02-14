Цензоры проглядели? Этот советский фильм «для взрослых» детвора смотрела, затаив дыхание

Премьера фильма «Мэри Поппинс, до свидания» состоялась в 1984 году и произвела фурор. Картина тут же заняла свое место среди шедевров советского кинематографа.

До сих пор она считается чуть ли не главным проектом для детей среди тех, что были сняты в СССР. Между тем режиссер ленты Леонид Квинихидзе явно не был готов к такому повороту событий. Кинодел снял фильм в жанре мюзикла и задействовал в работе над ним таких известных актеров, как Наталья Андрейченко, Олег Табаков, Лариса Удовиченко и многих других.

Ко всем режиссер выдвигал важное требование — продемонстрировать во всей красе не только драматический талант, но и свою пластику и «музыкальность». При этом режиссер не скрывал, что его картина была предназначена вовсе не для детских глаз, а для взрослой аудитории. Впоследствии в своих интервью Квинихидзе не раз удивлялся тому, что детвора смотрит его фильм, затаив дыхание, и никто, в том числе и цензоры, не видит в этом ничего странного.