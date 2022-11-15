Цекало показал пресс: выступление кабаре-дуэта «Академия» в СССР ошеломит каждого

Для своего времени кабаре-дуэт «Академия» был весьма эпатажным. Лолита Милявская и Александр Цекало эффектно смотрелись вместе, поэтому чуть ли не каждый их выход на сцену становился большим событием.

Хиты этого творческого тандема звучали буквально отовсюду. Примечательно, что их помнят и знают до сих пор. То, что делали артисты, было в новинку для многих. Например, именно Милявская и Цекало начали выпускать психоделические рисованные клипы, чего раньше зрители не видели.

Удивляли знаменитости публику не только своими провокационными видео, но и яркими запоминающимися выступлениями, которые в СССР производили эффект разорвавшейся бомбы. Например, во время появления дуэта в одном из выпусков программы «Что? Где? Когда?» от 1989 года Цекало показал обнаженный пресс, чем ошеломил публику.

Впрочем, даже сегодня тот номер никого не оставляет равнодушным. В Сети есть запись того, как звезды исполняют в студии программы свою песню «Голубые судомойки», под ней можно увидеть массу самых разных комментариев. «Смело, смешно, китчево. Документ эпохи перестройки», «Смело по советским меркам», «Как это допустили до эфира вообще?», «Надо понимать гротеск», — обмениваются мнениями интернет-пользователи.