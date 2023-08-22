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«Царствие небесное»: Маковецкий горько разрыдался у гроба близкого друга

22 августа 2023 16:45
«Царствие небесное»: Маковецкий горько разрыдался у гроба близкого друга

В Москве попрощались с прославленным актером.

19 августа не стало Игоря Ясуловича. Последний месяц он провел в больнице, куда попал из-за острого повреждения почек. Народному артисту провели несколько операций, а затем подключили к ИВЛ. Когда Игорю Николаевичу стало лучше, врачи отправили его домой. Но уже через неделю сердце знаменитости остановилась.

На церемонии прощания в столице собралось множество звезд, которым довелось работать вместе с Ясуловичем или учиться у него. Кроме двух сотен ролей в кино и сериалах мужчина успел поработать в ГИТИСе мастером факультета музтеатра, выпустив несколько поколений актеров и режиссеров.

По данным портала Woman, на похоронах присутствовали Валерий Баринов, Лия Ахеджакова и Сергей Маковецкий. Последний во время своего выступления не мог сдержать слез.

«Спасибо тебе, и царствие небесное!» — выдавил из себя артист.

Фото: pixabay.com, legion-media.ru
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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