«Царствие небесное»: Маковецкий горько разрыдался у гроба близкого друга

19 августа не стало Игоря Ясуловича. Последний месяц он провел в больнице, куда попал из-за острого повреждения почек. Народному артисту провели несколько операций, а затем подключили к ИВЛ. Когда Игорю Николаевичу стало лучше, врачи отправили его домой. Но уже через неделю сердце знаменитости остановилась.

На церемонии прощания в столице собралось множество звезд, которым довелось работать вместе с Ясуловичем или учиться у него. Кроме двух сотен ролей в кино и сериалах мужчина успел поработать в ГИТИСе мастером факультета музтеатра, выпустив несколько поколений актеров и режиссеров.

По данным портала Woman, на похоронах присутствовали Валерий Баринов, Лия Ахеджакова и Сергей Маковецкий. Последний во время своего выступления не мог сдержать слез.