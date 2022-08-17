Царица ненастоящая: главный исторический ляп «Ивана Васильевича» узнали все

«Иван Васильевич меняет профессию» сразу же после выхода в прокат обрел всенародную любовь и быстро разошелся на цитаты. Подкупил зрителей не только остроумный сюжет, но и реальные исторические персонажи. Однако, как оказалось, создатели картины позволили себе исторические ошибки в картине.

Самая главная историческая неточность в фильме связана с супругой Ивана Грозного Марфой Васильевной. По утверждениям экспертов, царь действительно был женат на девушке с таким именем. Только вот она скончалась практически сразу после 15-дневного торжества, а на самом празднике едва стояла на ногах из-за болезни.

По данным Дзен-канала «Вехи истории », такое состояние невесты было вызвано отравлением недоброжелателями при дворе. Якобы Марфа не понравилась многим знатным боярам, поэтому они решили избавить царя от невесты. Не оценили они также дружбу Марфы с Малютой Скуратовым, правой рукой Ивана Грозного.

В итоге то, что видели зрители в картине, никак не могло происходить на самом деле. Марфа из-за своей болезни точно не веселилась с гостями, а, вероятнее всего, лежала в постели, страдая от слабости.