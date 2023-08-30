Бывший Арнтгольц счастлив в отношениях с красоткой, которую явно выбрал неспроста: увидите фото и поймете

Актер Иван Жидков известен зрителям по таким картинам, как «Темный мир», «Пусть говорят», «Второй брак». Ему часто достаются роли роковых красавцев, героев-любовников и сердцеедов. Но и за пределами сцены и экрана у артиста очень насыщенная личная жизнь.

Когда Ивану Жидкову было всего 23 года он закрутил бурный роман с коллегой по цеху Екатериной Семеновой, которая была на 13 лет старше. Несмотря на разницу в возрасте, пара была вместе около шести месяцев. Потом они рассталась, но с миром и без драмы.

Следующей возлюбленной, а также первой и пока единственной женой была актриса Татьяна Арнтгольц. Но спустя пять лет, несмотря на общую дочь, супруги развелись. С актрисой роковой красавец остался в дружеских отношениях.

Потом Иван Жидков вступил в очередную серьезную связь на этот раз с Лилией Соловьевой. Но эту избранницу он так и не повел под венец, хотя она и родила ему сына. Актер не хотел расставаться со своей свободой и в итоге расстался с возлюбленной.

Сейчас Жидков снова не одинок. Его новая спутница — блогер по имени Мария. Она младше актера на 17 лет и как две капли воды похожа на Татьяну Арнтгольц в молодости. Подписчики в соцсетях даже заподозрили, что Жидков так и не забыл первую жену, но решил исправить ошибки молодости с помощью похожей на нее девушки.