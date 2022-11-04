Бывшие жены выступили единым фронтом: Брэд Питт получил новый удар

Брэд Питт оказался в довольно непростой ситуации. Знаменитости придется судиться сразу с двумя своими экс-супругами — Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли.

Первой против актера выступила звезда фильма «Мистер и миссис Смит». В частности, она обвинила Питта в домашнем насилии. По словам Джоли, бывший муж был жесток не только по отношению к ней, но и по отношению к их детям. Так это или нет, суду еще предстоит выяснить. Если вина артиста будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы.

Энистон же возмутилась тому, что Питт решил продать актив продюсерской компании Plan B, которую они в начале нулевых создавали вместе. После развода знаменитостей, который состоялся в 2005 году, актер оставил бизнес, приносящий неплохие дивиденды, себе. Как пишет Marca, теперь звезда «Друзей» намерена восстановить справедливость.

«Дженнифер так и не получила того, что полагалось ей по праву, как человеку, который создавал эту компанию с нуля», — приводит слова инсайдера издание. Добавим, что Энистон требует от Питта довольно нескромную сумму — 100 миллионов долларов.