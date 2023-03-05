Бывшему Ирины Безруковой 69 лет: его внешность повергнет вас в шок (фото)

Уже не тот аристократ, что раньше.

Актриса Ирина Безрукова была замужем дважды. Ее первым супругом стал Игорь Ливанов, вместе они прожили больше десяти лет. Как сегодня выглядит бывший муж Ирины, от которого она ушла к Сергею Безрукову?

Сегодня Ливанову 69 лет. Бывший супруг Безруковой сильно «сдал» за последние годы. Он поседел, располнел и утратил былую утонченность. Теперь Ливанову остается только мечтать о ролях аристократов.

Впрочем, он до сих пор востребован в профессии. Его фильмография насчитывает множество ролей в кино. Игорь снимался в картинах «Графиня де Монсоро», «Империя под ударом», «На углу, у Патриарших» и в других лентах. А недавно он появился в детективном сериале «Анатомия убийства».

Личная жизнь артиста сложилась не сразу. Первая супруга, актриса Татьяна Пискунова, трагически погибла в конце 80-х. Со второй спутницей Ириной любовь не сложилась — она изменила ему с Сергеем Безруковым. Сегодня Ливанов женат в третий раз на женщине, которая моложе его на 25 лет. У супругов двое детей, большой дом и настоящая семейная идиллия.