Бывшая Павла Прилучного ждет ребенка: его отец признанный красавчик (фото)

Пока в Сети ходят слухи о том, что Павел Прилучный скоро станет отцом в третий раз, его бывшие не сидят без дела. Как оказалось, одна из экс-возлюбленных «мажора», Никки Рид, вот-вот подарит мужу второго ребенка.

С актрисой Прилучный познакомился, когда та приезжала в Москву, чтобы навестить свою подругу. Тогда экс-супруг Агаты Муцениеце еще не был таким популярным, как сегодня, но это не помешало ему покорить сердце иностранки.

В YouTube-шоу «Стрелец — молодец!» Прилучный рассказал, что Рид буквально преследовала его.

«Она долго за мной бегала», — подметил артист, признавшись, что все никак не мог понять, что же щебечущая на английском актриса от него хочет.

Теперь же Никки счастлива рядом с признанным красавчиком Иэном Сомерхолдером. Возлюбленные воспитывают пятилетнюю дочь Боуди и скоро вновь станут родителями. Об этом свидетельствует тот факт, что бывшая Прилучного поделилась своим новым снимком, на котором запечатлена с округлившимся животом.