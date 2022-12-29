Бывшая отомстила «Молодому Папе» за измену: ему посочувствует каждый мужчина

Британский артист Джуд Лоу состоялся как суперсупешный актер. Однако этого нельзя сказать о его личной жизни — назвать «Молодого Папу» примерным семьянином не поворачивается язык.

Когда-то Лоу был женат на актрисе Сэди Фрост, известной по роли Люси в фильме «Дракула». Их брак продержался шесть лет, пока жена не узнала об измене возлюбленного. Актер быстро переметнулся к модели Сиенне Миллер, которая приняла Джуда с распростертыми объятиями. Вскоре он сделал предложение руки и сердца своей новой пассии и получил положительный ответ. Но и это счастье продлилось недолго.

Внезапно всплыли откровения няни детей Джуда Лоу. Девушка во всех подробностях описала свои интимные приключения с актером. Эта связь продолжалась уже во время его отношений с Миллер. Сиенна не стала прощать измену и разорвала помолвку. Лоу потом долго пытался вернуть возлюбленную, но Миллер оставалась непреклонной. Пожалуй, Джуду в этом могут посочувствовать многие мужчины.

А Сэди Фрост, узнав о произошедшем с экс-супругом, призналась, что и не мечтала о такой мести. Ведь она потратила на Лоу целых шесть лет своей жизни и родила ему троих детей.