Бывшая Кончаловского снялась без нижнего белья: еще и ногу перед объективом задрала

Экс-возлюбленная Егора Кончаловского Любовь Толкалина не перестает будоражить общественность. На днях артистка поделилась нескромным фото, на котором предстала в откровенной позе.

Не так давно Толкалина «грозилась», что выложит обнаженное фото и, к удивлению публики, сдержала свое обещание. Свежий снимок не идет ни в какое сравнение с ее предыдущими провокациями.

Любовь позировала в легком летнем платьице, при этом нижнее белье она не надела. Этот не в меру пикантный и провокационный снимок Толкалина зацензурила.

Артистка признается, что выкладывает подобные фотографии не для привлечения внимания. Она, как настоящая актриса, делает это ради искусства, представляя себя арт-объектом.

Далеко не все понимают эпатажное и откровенное творчество Толкалиной. На звезду не раз набрасывались с критикой, обвиняли ее в разврате и во всех смертных грехах. Любовь блокирует недоброжелателей и продолжает выкладывать еще более смелые посты.