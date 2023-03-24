Бывшая Брэда Питта предстала перед судом: от причины глаза на лоб полезут

Гвинет Пэлтроу оказалась в центре скандала. Актрису давно окрестили человеком-мемом из-за ее умения попадать в нелепые ситуации. Вот и на этот раз звезда не изменила себе.

Бывшая Брэда Питта предстала перед судом. Причина этого события вряд ли кого-то оставит равнодушным. Знаменитость нажила себе проблем во время отдыха на элитном горнолыжном курорте.

В Сети пишут, что актриса сбила 76-летнего пенсионера, который в результате удара получил серьезные травмы — сотрясение мозга и перелом ребер. Пэлтроу не оказала незнакомцу никакой помощи и как ни в чем не бывало направилась к подъемнику. Теперь пострадавший намерен взыскать с Гвинет довольно круглую сумму.

Между тем актриса виновной себя не считает. Напротив, она уверяет, что это пенсионер врезался в нее, и собирается взыскать с него один доллар. Кроме того, знаменитость не прочь получить компенсацию тех денежных средств, которые вынуждена тратить на адвокатов.