Бьют тревогу: народ обескуражен «пропажей» звезды сериала «Бедная Настя»

Анна Горшкова сыграла запоминающуюся роль крепостной актрисы Полины Пеньковой в сериале «Бедная Настя». Артистка также засветилась в таких проектах, как «Две судьбы», «Пассажирка», «Дом с лилиями». Но в последнее время Горшкова пропала с экранов – и поклонники забили тревогу.

«Анечка, почему вы больше не снимаетесь? Часто пересматриваю фильмы и сериалы с вашим участием», «Куда же вы пропали, Анечка, почему не видно вас на экране?», «Анна, когда же увидим Вас в фильмах?», – писали фанаты.

Но вопрос остался без ответа, ведь в последнее время Анна Горшкова даже в своих социальных сетях редко делится с подписчиками новыми фотографиями и видеороликами. В прошлом году Горшкова презентовала совместную песню с Яном Осиным – о других творческих проектах актрисы неизвестно.