Было на поверхности: почему странная Фирузе из «Великолепного века» стала кумиром миллионов женщин

Актриса «отмылась» от образа разлучницы и примерила на себя множество ролей.

Красавицу Фирузе из «Великолепного века», вступившую в борьбу с Хюррем за любовь султана, сыграла Джансу Дере. Долгое время турецкая актриса ассоциировалась только с ролью Фирузе и даже получала угрозы в свой адрес – так сильно впечатлительных зрителей зацепил ее экранный образ.

Но талантливая Джансу Дере смогла «реабилитироваться»: она появилась в таких сериалах, как «Моя мама», «Ферхат и Ширин», «Неверный». В «Неверном» актриса сыграла полную противоположность своей героине из «Великолепного века»: в сериале она исполняет роль обманутой и брошенной жены.

Зрители восхищены яркой актерской игрой и разноплановыми ролями Дере – и теперь актриса является любимицей миллионов женщин не только в Турции, но и за ее пределами.