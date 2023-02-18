Было чему завидовать: вы не узнаете главное «чучело Голливуда» в этой красотке

Хелена Бонем Картер и в реальной жизни немного похожа на свою героиню из фильмов о Гарри Поттере. Актриса выглядит столь же необычно, как и Беллатриса Лестрейндж, а порой и вовсе производит впечатление настоящей безумицы.

Звезда экрана не раз признавалась, что ей близок образ женщины не от мира сего, поэтому и наряды она выбирает соответствующие. В результате артистку окрестили главным «чучелом Голливуда», а ведь когда-то многие ей завидовали.

На заре своей актерской карьеры Картер была эталонной красоткой. Всего в фильмографии знаменитости насчитывается более сотни проектов, а дебютировала она на экране в 80-е, снявшись в картине «Узор из роз». Затем последовали «Леди Джейн» и «Комната с видом», где у Хелены главные роли.

В тот период артистка была совсем молодой и могла похвастаться невероятно привлекательной внешностью и наивным взглядом, который никого не оставлял равнодушным. Образ же звезды был совсем другим — она играла романтичных барышень в корсетах, что, впрочем, по признанию Картер, никогда ей не нравилось.