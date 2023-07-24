Было 33 – стало 50: ахнете, увидев звезду «Последнего богатыря» (фото)

Главной ролью в карьере Виктора Хориняка стал Иван из серии фильмов «Последний богатырь». В течение нескольких частей артист воплощал любимый публикой образ. А не так давно стало известно, что артист вновь вернется во франшизу, но в этот раз он решился на весьма серьезные изменения образа.

Дело в том, что действие сериала «Последний богатырь. Наследие» будет происходить через двадцать лет после окончания последнего фильма. И отважный Иван за это время значительно постарел, а главными героями теперь станут его дочки, которые также будут жить в двух мирах: в современной Москве и в волшебном Белогорье.

Как отметил сам Хориняк, он остался в восторге от того, как сценаристы продолжили историю его персонажа. Ему было интересно вновь стать богатырем Иваном, которому исполнилось уже 50 лет, и он не побоялся так сильно состариться в кадре.

Режиссерское кресло 8-серийного проекта займет Антон Маслов, до этого работавший с «Вампирами средней полосы». Помимо Хориняка, как пишет студия Yellow, Black and White в своем пресс-релизе, в сериале появятся Елена Яковлева, Александра Урсуляк, а также актрисы Эвелина Мазурина и Арина Рожкова, которые и исполнят роли дочерей главного героя.