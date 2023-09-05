Была жена, и та сплыла: главного алкоголика российского кино бросила роковая красавица

Константин Чепурин — талантливый артист, который почти всегда остается на втором плане.Одной из самых ярких его ролей стал Вячеслав Гаврилович в фильме «О чем говорят мужчины». Отказавший самой Жанне Фриске простак появился в кадре всего на пару минут, но запомнился зрителям.

Чаще всего Чепурину приходится играть интеллигентных бездомных или выпивающих соседей, поэтому за ним прочно закрепилось амплуа главного алкоголика российского кинематографа. Персонажи Константина обычно не слишком удачливы в личной жизни. К сожалению, то же самое можно сказать и о нем самом.

Актер был женат на коллеге Вере Воронковой. Они познакомились еще во время обучения в Школе-студии МХАТ, а начали встречаться на одном из совместных проектов. Увы, брак долго не продержался. Через четыре года после рождения сына красавица подала на развод, посчитав своего супруга слишком бесперспективным в профессии.