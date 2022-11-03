Была бы катастрофа: почему друг Филатова боялся его брака с Варлей

Своей ролью очаровательной Нины в «Кавказской пленнице» Наталья Варлей влюбила в себя всех мужчин страны. Не стали исключением и ее коллеги, желавшие покорить сердце восходящей звезды.

Красотой и игрой актрисы был сильно впечатлен Леонид Филатов. Его друг и актер Владимир Качан рассказывал, насколько сильно она запала в душу артисту. Со временем Наталья Варлей становилась все популярнее, а Филатов — влюбленнее. Он долго собирался признаться ей в своих чувствах, но все попытки с треском проваливались. Самой же актрисе мужское внимание очень льстило, однако вскоре она засобиралась замуж за артиста Николая Бурляева, к слову, друга Филатова. К сожалению, этот брак оказался неудачным. Следующей пассией Варлей стал Владимир Тихонов, что немало расстроило по-прежнему влюбленного в нее Филатова. Впрочем, и этот союз распался.

Вот тогда-то Варлей, наконец, обратила внимание на своего давнего воздыхателя. Увы, но чувства актера к тому моменту уже угасли. Филатов стал популярен и востребован, да и пользовался женским вниманием.

Владимир Качан был рад такому исходу, так как считал, что роман с Варлей поставил бы крест на его карьере, ведь артист мог впасть в сильную зависимость от красавицы-актрисы.