Был вовсе не добряк? Студенты придумали грозное прозвище Владимиру Этушу

Владимир Этуш прославился как один из самых харизматичных артистов советского экрана. За годы карьеры он воплотил множество ярких образов в лентах «Приключения Буратино», «Иван Васильевич меняет профессию» и других. При этом одновременно с карьерой артиста он трудился преподавателем, посвятив множество лет Театральному училищу имени Б.В. Щукина.

И местные студенты, которых Этуш выпустил, не всегда разделяли восторги публики. В кулуарах они называли его не иначе как Стальной Орел. Прославленный артист отличался строгостью и никогда не церемонился со своими учениками.

Например, Александр Олешко, который учился именно на его курсе, однажды был выгнан домой за небрежный внешний вид. А из-за плохо выученного текста Этуш толкнул его в стену так сильно, что тот заработал синяк.

Но, несмотря на всю строгость, студенты боготворили Этуша. Его выпускники оказывались самыми сильными среди всех студентов Щуки и никогда не разочаровывали ни зрителей, ни самого актера.