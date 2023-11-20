Был вовсе не добряк? Студенты придумали грозное прозвище Владимиру Этушу
Ученики боялись своего преподавателя.
Владимир Этуш прославился как один из самых харизматичных артистов советского экрана. За годы карьеры он воплотил множество ярких образов в лентах «Приключения Буратино», «Иван Васильевич меняет профессию» и других. При этом одновременно с карьерой артиста он трудился преподавателем, посвятив множество лет Театральному училищу имени Б.В. Щукина.
И местные студенты, которых Этуш выпустил, не всегда разделяли восторги публики. В кулуарах они называли его не иначе как Стальной Орел. Прославленный артист отличался строгостью и никогда не церемонился со своими учениками.
Например, Александр Олешко, который учился именно на его курсе, однажды был выгнан домой за небрежный внешний вид. А из-за плохо выученного текста Этуш толкнул его в стену так сильно, что тот заработал синяк.
Но, несмотря на всю строгость, студенты боготворили Этуша. Его выпускники оказывались самыми сильными среди всех студентов Щуки и никогда не разочаровывали ни зрителей, ни самого актера.