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Был не похож на себя: перед смертью Шатунов резко сдал (фото)

21 июля 2022 07:43
Был не похож на себя: перед смертью Шатунов резко сдал (фото)

Остается большим вопросом, почему никто из друзей певца не начал бить тревогу.

Конфликтные разбирательства с Андреем Разиным и плотный график концертного тура, в котором Шатунов находился с января этого года, существенно подкосили его здоровье – и это непосредственно сказалось на внешности певца. На новых кадрах, сделанных за несколько дней до его смерти, Шатунов совсем не похож на того веселого и обаятельного исполнителя хита "Белые розы", под песни которого росла и танцевала на дискотеках вся страна.

Был не похож на себя: перед смертью Шатунов резко сдал (фото)

Это – кадр из телеинтевью, которое Шатунов записывал за три дня до ухода из жизни для одного из федеральных каналов. По нему прекрасно видно, насколько, на самом деле, резко ухудшилось самочувствие певца – ведь у здоровых людей попросту не бывает такого одутловатого вида, нездоровой бледности и мешков под глазами. Да, частично эти внешние проявления плохого самочувствия можно списать на возраст и сильную усталость (а Шатунов, гастролировавший с начала года и собиравшийся после небольшой паузы возобновить концерты уже в сентябре, явно "загнал" себя). Но, тем не менее, светские инсайдеры утверждают, что Шатунов в последнее время, незадолго до ухода из жизни, выглядел настолько неважно, что невооруженным глазом было заметно, насколько сильно – и пугающе быстро – он сдал. К сожалению, ни близкие певца, ни он сам не обратили на это должного внимания: окружающие привыкли к потрясающей работоспособности Шатунова, вот только на этот раз эта выносливость сыграла с ним злую шутку. 23 июня певца не стало в возрасте 48 лет.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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