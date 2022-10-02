Был ли обман? Гурцкая ответила на громкое разоблачение

В 2000 году Россия узнала о хрупкой незрячей певице Диане Гурцкой. На сцене девушку в темных очках представил артист Игорь Николаев, взяв исполнительницу фактически под свое попечительство. Первый альбом певицы с проникновенными балладами увидел свет в том же году — композиции были написаны Николаевым и Сергеем Челобановым.

Уже через несколько лет хиты Гурцкой «Ты здесь» и «Ты знаешь, мама» звучали на каждом большом концерте. И параллельно в прессе появлялось все больше слухов о том, что слепота Дианы — просто пиар-ход, придуманный Николаевым для «раскрутки». Источники убеждали, что сами видели, как Диана читает с листа, и призывали ее раскрыть свою тайну, угрожая громким разоблачением.

Исполнительница, много лет не комментировавшая заявления сплетников, на этот раз раскрыла все карты. Она объяснила, что ее действительно могли видеть с листами бумаги, но текст на них был напечатан шрифтом Брайля. Опровергла певица и заявления о том, что на самом деле она только прикидывалась слепой.