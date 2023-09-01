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Был главной гордостью: как выглядел особенный сын звезды «Гаража», которого долго скрывали

1 сентября 2023 17:30
Был главной гордостью: как выглядел особенный сын звезды «Гаража», которого долго скрывали

Мальчик воспитывался, окруженный заботой.

Ия Саввина была известна на весь Советский Союз как одна из самых талантливых и востребованных артисток. За ее карьерой следили миллионы, но мало кто догадывался, что все свои силы она отдавала не профессии, а воспитанию сына.

Еще во время своей первой картины «Дама с собачкой» она познакомилась со студентом Всеволодом Шестаковым и забеременела от него. А во время одного из осмотров стало известно, что у артистки будет ребенок с синдромом Дауна. Первое время Саввина не хотела становиться матерью, однако все же решилась на смелый шаг.

К воспитанию сына Сережи подключилась вся семья Саввиной. Все вместе они старались научить мальчика читать и писать, старательно оберегали от внимания публики. Первое время пресса не догадывалась, что артистка стала мамой.

В итоге Сережа преуспел в рисовании. Его картины оказались востребованы и даже выигрывали в конкурсах для людей с синдромом Дауна. А в 2011 году Саввина скончалась, и за ухаживать за Сережей стал ее второй муж Анатолий Васильев. И несколько лет назад стало известно, что и Сережа скончался, прожив долгую и счастливую жизнь, полную любви и заботы.

Был главной гордостью: как выглядел особенный сын звезды «Гаража», которого долго скрывали
Фото: Кадры из фильма «Гараж» (1979), кадр из телепередачи «Прямой эфир» на канале Россия 1
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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