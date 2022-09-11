Бузова кусает локти: Кемаль из «Черной любви» сделал окончательный выбор

Поклонники со всего мира долгие годы пытались покорить сердце турецкого актера Бурака Озчивита. К их числу даже можно отнести Ольгу Бузову и Ксению Бородину, которые совсем не скрывают своих симпатий. Однако не так давно артист окончательно развеял все слухи о своей личной жизни.

Не так давно в социальных сетях возлюбленной артиста Фахрие Эвджен появилось видео, в котором она показала свой отдых в их загородном доме. В коротком ролике можно увидеть не только красивые виды, но и изменившуюся фигуру знаменитости. Как оказалось, Эвджен ждет ребенка и Озчивит снова станет отцом.

Сам артист пока предпочел никак не комментировать ситуацию. Да и Эвджен тоже официально не подтвердила свою беременность. Однако пользователи Сети уверены, что артистка даже может ждать двойню, ведь она так сильно изменилась внешне.