Бузова и Пугачева в пролете: только песни этой певицы в 2023 году слушали нон-стоп

Многие россияне жалуются, что им надоело засилье «старой гвардии» на телевидении и радиостанциях. Неудивительно, что публика охотно поддерживает «новые лица», молодых и перспективных исполнителей. Алла Пугачева, Ольга Бузова, Полина Гагарина и другие дивы — все они сейчас нервно курят в сторонке.

На вершину взлетела новая знаменитость — Анна Асти. Треки певицы не покидают чарты, а сама артистка ставит рекорд за рекордом. По данным стриминговых платформ, песня «По барам» стала самой прослушиваемой в этом году. Третье место тоже заняла композиция «Верю в тебя», спетая Анной Асти.

После ухода из коллектива Artik & Asti Анне Дзюбе (настоящая фамилия певицы) прочили забвение. Но именно после начала сольной карьеры ее звезда зажглась так ярко, что певица оказалась близка к званию артистки года.