«Бумеранг» за Баталовых: Цивин проболтался о страшном диагнозе Дрожжиной

Юрист не совладал с собой.

Скандалам вокруг истории с наследством Алексея Баталова, кажется, уже не будет конца. Новый виток драматизма в «сериал» о мошеннических действиях Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина привнес последний. Прямо в заседании суда.

Разгорячившись или с корыстной целью, но обманувший вдову Баталова юрист выдал страшный секрет. Цивин заявил, что Дрожжина очень больна. Правду о недуге своей подельницы мужчина выдал «не отходя от кассы».