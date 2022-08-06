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Киноафиша Статьи «Бумеранг» за Баталовых: Цивин проболтался о страшном диагнозе Дрожжиной

«Бумеранг» за Баталовых: Цивин проболтался о страшном диагнозе Дрожжиной

6 августа 2022 06:00
«Бумеранг» за Баталовых: Цивин проболтался о страшном диагнозе Дрожжиной

Юрист не совладал с собой.

Скандалам вокруг истории с наследством Алексея Баталова, кажется, уже не будет конца. Новый виток драматизма в «сериал» о мошеннических действиях Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина привнес последний. Прямо в заседании суда.

Разгорячившись или с корыстной целью, но обманувший вдову Баталова юрист выдал страшный секрет. Цивин заявил, что Дрожжина очень больна. Правду о недуге своей подельницы мужчина выдал «не отходя от кассы».

«Если она лежала в онкологическом отделении гинекологии Боткинской больницы, как вы думаете, какой у нее диагноз», — цитирует юриста портал «Московский комсомолец».

Фото: Агентство-партнер - www.globallookpress.com
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
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