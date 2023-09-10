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Бугай из «Уральских пельменей» урвал себе казахскую богиню: ее красоте позавидуют даже актрисы

10 сентября 2023 16:45
Бугай из «Уральских пельменей» урвал себе казахскую богиню: ее красоте позавидуют даже актрисы

С такой внешностью можно смело покорять Голливуд.

Дмитрия Соколова можно назвать во всех отношениях успешным человеком. Один из основателей шоу «Уральские пельмени», он богат и любим тысячами поклонников. К тому же дома комика ждет надежный тыл в виде молодой супруги по имени Ксения Ли.

С уроженкой Казахстана юморист познакомился в 2006 году. Соколов судил выступления молодежных команд КВН. Среди участниц он заприметил привлекательную восточную девушку. Ксения долго сомневалась, стоит ли отвечать на ухаживания кавалера, который старше на 23 года, но в итоге сдалась. В 2011 году пара сыграла пышную свадьбу, на которую съехались многие коллеги Дмитрия Соколова.

Несмотря на разницу в возрасте, супругам удалось создать крепкий союз. Супруга подарила Дмитрию двух дочек — Марию и Софию, а также сына Ивана. Многодетный отец признается, что он не прочь завести с красавицей-женой еще одного ребенка.

Бугай из «Уральских пельменей» урвал себе казахскую богиню: ее красоте позавидуют даже актрисы
Фото: Кадры из программы "Уральские пельмени", соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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