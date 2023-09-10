Бугай из «Уральских пельменей» урвал себе казахскую богиню: ее красоте позавидуют даже актрисы

Дмитрия Соколова можно назвать во всех отношениях успешным человеком. Один из основателей шоу «Уральские пельмени», он богат и любим тысячами поклонников. К тому же дома комика ждет надежный тыл в виде молодой супруги по имени Ксения Ли.

С уроженкой Казахстана юморист познакомился в 2006 году. Соколов судил выступления молодежных команд КВН. Среди участниц он заприметил привлекательную восточную девушку. Ксения долго сомневалась, стоит ли отвечать на ухаживания кавалера, который старше на 23 года, но в итоге сдалась. В 2011 году пара сыграла пышную свадьбу, на которую съехались многие коллеги Дмитрия Соколова.

Несмотря на разницу в возрасте, супругам удалось создать крепкий союз. Супруга подарила Дмитрию двух дочек — Марию и Софию, а также сына Ивана. Многодетный отец признается, что он не прочь завести с красавицей-женой еще одного ребенка.