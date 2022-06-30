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Киноафиша Статьи «Будут судиться с Разиным»: директор Шатунова выступил с заявлением

«Будут судиться с Разиным»: директор Шатунова выступил с заявлением

30 июня 2022 13:30
«Будут судиться с Разиным»: директор Шатунова выступил с заявлением

Семья певца продолжит его борьбу за хиты.

У скончавшегося Юры Шатунова остались жена и двое детей. После страшных новостей они спешно вылетели из Германии, где постоянно проживают. В столице они присутствовали на прощании с певцом. Вдова музыканта Светлана не давала никаких комментариев и поспешила увести детей подальше от камер прессы.

По словам директора Шатунова Аркадия Кудряшова, теперь семье артиста придется еще некоторое время провести в Москве, чтобы уладить вопросы с документами. Никаких судов о вступлении в наследство не ожидается, все имущество Шатунова перейдет вдове и детям. Им же достанутся и его разбирательства с продюсером Андреем Разиным о правах на песни «Ласкового мая».

«Будут судиться с Разиным», — заявил Кудряшов в беседе с изданием «СтарХит».

По мнению многих близких людей Юрия, именно последние суды и повлияли на здоровье Шатунова. Он много нервничал из-за конфликта с бывшим другом. За пару дней до смерти суд разрешил Юрию исполнять песни группы. Однако Разин пригрозил певцу новыми исками.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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