Будущий сердцеед: только гляньте на красавца-племянника Варнавы (фото)

Екатерина Варнава, в отличие от многих своих колле, не отличается открытостью. Знаменитость редко делится личными записями в социальных сетях и старается не вести откровенные разговоры. Однако иногда она все же делает исключения и рассказывает о членах своей семьи.

Так, в блоге Варнавы можно увидеть множество записей, посвященных ее племяннику Георгию. Как оказалось, наследник артистки с раннего детства увлечен танцами и сейчас получает образование в Московской государственной академии хореографии.

Подписчики знаменитости не оставили без внимания Георгия. Под публикациями они оставили множество комплиментов, а со временем начали подписываться и на его страницу. По мнению пользователей Сети, племянник артистки обязательно добьется успеха на своем поприще и разобьет немало сердец своих фанаток благодаря красоте и спортивной фигуре.