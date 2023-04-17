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Будущий сердцеед: только гляньте на красавца-племянника Варнавы (фото)

17 апреля 2023 07:30
Будущий сердцеед: только гляньте на красавца-племянника Варнавы (фото)

Публика уверена в его успехе.

Екатерина Варнава, в отличие от многих своих колле, не отличается открытостью. Знаменитость редко делится личными записями в социальных сетях и старается не вести откровенные разговоры. Однако иногда она все же делает исключения и рассказывает о членах своей семьи.

Так, в блоге Варнавы можно увидеть множество записей, посвященных ее племяннику Георгию. Как оказалось, наследник артистки с раннего детства увлечен танцами и сейчас получает образование в Московской государственной академии хореографии.

Будущий сердцеед: только гляньте на красавца-племянника Варнавы (фото)

Подписчики знаменитости не оставили без внимания Георгия. Под публикациями они оставили множество комплиментов, а со временем начали подписываться и на его страницу. По мнению пользователей Сети, племянник артистки обязательно добьется успеха на своем поприще и разобьет немало сердец своих фанаток благодаря красоте и спортивной фигуре.

«Какой красавчик», «Явно талант», — считают поклонники.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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