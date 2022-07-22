Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте

Накануне Кристина Орбакайте сообщила в соцсетях об окончании своего четвертого по счету сезона в театре. С 2017 года она играет в «Современнике». Вместе с Кириллом Сафоновым Орбакайте была задействована в постановке «Двое на качелях». Теперь же она попрощалась со зрителями, отметив, что для нее эти несколько лет на сцене выдались очень счастливыми.

А в самом театре слова Орбакайте вызвали удивление. Там затруднились дать конкретные комментарии об уходе певицы из «Современника», отметив, что ее будущее в театре под вопросом. Как пояснили в пресс-службе, ясность мог бы внести автор и режиссер спектакля, но Галины Волчек уже давно нет в живых. Поэтому ориентироваться приходится лишь на заявления Кристины.

«Это личное сообщение Орбакайте», — отметили в учреждении в беседе с «Телепрограммой.pro ».

Звезда пока не анонсировала пятый сезон в театре. Сейчас она занята на съемках сериала «Тест на беременность», где играет одну из главных героинь.

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