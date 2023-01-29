Будущая самая красивая девочка России? Вот как выглядит дочь Ольги Арнтгольц

О жизни Ольги Арнтгольц известно не так много подробностей, но даже несмотря на весьма закрытый образ жизни, поклонникам актрисы известно о ее прекрасной дочери.

Анна родилась в 2013 году, когда ее родители еще состояли в браке. Однако всего через несколько лет супруги развелись, но ради своего любимого ребенка сохранили хорошие отношения. Отец малышки Вахтанг Беридзе принимает участие в ее воспитании и иногда делится со своими подписчиками совместными фотографиями.

Пользователи социальных сетей отмечают, что девочка растет невероятной красавицей. В свои 9 лет она уже могла бы стать победительницей конкурса красоты, но родители пока не спешат выводить свою дочь в такое публичное пространство.

Сейчас девочка наслаждается обычным детством без постоянных вспышек фотокамер. Но каждый ее снимок собирает массу комплиментов и восхищений относительно внешности.