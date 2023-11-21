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Киноафиша Статьи Будущая императрица Екатерина: детское фото Александровой произвело фурор в Сети

Будущая императрица Екатерина: детское фото Александровой произвело фурор в Сети

21 ноября 2023 20:00
Будущая императрица Екатерина: детское фото Александровой произвело фурор в Сети

Актриса почти не изменилась.

Марина Александрова часто балует поклонников своим вниманием. Новая публикация артистки в социальных сетях не на шутку взбудоражила народ. Звезда показала действительно редкие и ценные кадры.

В личном блоге знаменитость обнародовала архивные фотографии, на которых запечатлена совсем маленькой. Девочка задорно смеялась перед камерой, открыто выражая свои эмоции. В подписи она призналась, что до сих пор сохранила в себе это редкое для взрослого человека умение. К тому же, по словам актрисы, сильная эмоциональность помогает ей в работе.

Поклонники активно обсудили трогательный пост, осыпав брюнетку комплиментами. Многие вспомнили одну из самых ярких киноработ Александровой — сериал «Екатерина».

«Императрица Екатерина — детство», «Вы нисколько не изменились. Такая же лучезарная и красивая», «Какие милые снимки!», «Самая лучшая актриса», — написали они в комментариях.

Будущая императрица Екатерина: детское фото Александровой произвело фурор в Сети
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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