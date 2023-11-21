Будущая императрица Екатерина: детское фото Александровой произвело фурор в Сети

Марина Александрова часто балует поклонников своим вниманием. Новая публикация артистки в социальных сетях не на шутку взбудоражила народ. Звезда показала действительно редкие и ценные кадры.

В личном блоге знаменитость обнародовала архивные фотографии, на которых запечатлена совсем маленькой. Девочка задорно смеялась перед камерой, открыто выражая свои эмоции. В подписи она призналась, что до сих пор сохранила в себе это редкое для взрослого человека умение. К тому же, по словам актрисы, сильная эмоциональность помогает ей в работе.

Поклонники активно обсудили трогательный пост, осыпав брюнетку комплиментами. Многие вспомнили одну из самых ярких киноработ Александровой — сериал «Екатерина».