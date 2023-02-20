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Киноафиша Статьи «Будто опух весь»: сегодня младшего лейтенанта из «Диверсанта» не узнать (фото)

«Будто опух весь»: сегодня младшего лейтенанта из «Диверсанта» не узнать (фото)

20 февраля 2023 18:30
«Будто опух весь»: сегодня младшего лейтенанта из «Диверсанта» не узнать (фото)

Актер заметно подурнел.

Кирилл Плетнев снялся в большом количестве ярких проектов, но наибольшую известность ему принес сериал «Диверсант». В постановке Андрея Малюкова артист воплотил младшего сержанта Алексея Бобрикова и тут же влюбил в себя добрую половину россиянок.

Однако с момента премьеры сериала прошло почти 20 лет, поэтому нет ничего удивительного в том, что Плетнев сильно изменился. Фанаты с горечью отмечают, что изменения эти явно не в лучшую сторону.

«Будто опух весь»: сегодня младшего лейтенанта из «Диверсанта» не узнать (фото)

По мнению многих, звезда экрана заметно постарел и обзавелся лишними килограммами. Сегодня от того молодого паренька не осталось и следа. Дошло до того, что поклонники перестали узнавать актера, который не так давно был настоящим мачо.

«А недавно видела фильм с Кириллом Плетневым, трудно узнать даже, будто опух весь! Женщины-актрисы сильно худеют зачем-то, не всем к лицу излишняя худоба, а мужчины вовсе не следят за собой. Печально», — подметила одна из пользовательниц Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Диверсант», 2004
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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