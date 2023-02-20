«Будто опух весь»: сегодня младшего лейтенанта из «Диверсанта» не узнать (фото)

Кирилл Плетнев снялся в большом количестве ярких проектов, но наибольшую известность ему принес сериал «Диверсант». В постановке Андрея Малюкова артист воплотил младшего сержанта Алексея Бобрикова и тут же влюбил в себя добрую половину россиянок.

Однако с момента премьеры сериала прошло почти 20 лет, поэтому нет ничего удивительного в том, что Плетнев сильно изменился. Фанаты с горечью отмечают, что изменения эти явно не в лучшую сторону.

По мнению многих, звезда экрана заметно постарел и обзавелся лишними килограммами. Сегодня от того молодого паренька не осталось и следа. Дошло до того, что поклонники перестали узнавать актера, который не так давно был настоящим мачо.