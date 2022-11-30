«Будто не от Петренко»: сходство сына Климовой с известным певцом поразило россиян

Известная российская актриса Екатерина Климова редко делится с публикой фотографиями своих детей. Поэтому каждый снимок семейной четы в соцсетях производит фурор.

В День матери Климова выложила пост со своими четырьмя повзрослевшими детьми. От актера Игоря Петренко она родила двоих сыновей — Матвея и Корнея. Особое внимание фолловеров привлек старший отпрыск именитых звезд. По их мнению, он совсем не похож на знаменитого отца. Подписчики сравнили Матвея с известным певцом: «Старший сын — копия Энрике Иглесиаса», «Матвей как голливудский актер», «Будто не от Петренко».

Звезда фильма «Мы из будущего» выходила замуж трижды, но в итоге все браки распались. От первого супруга ювелира Ильи Хорошилова Климова родила дочь Елизавету. Затем последовал брак с Игорем Петренко, однако после десяти лет совместной жизни звездная чета распалась. В третий раз Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи и родила от него дочь Беллу.

Сегодня Екатерина разведена и старается не афишировать свою личную жизнь. Она посвящает себя детям и любимой работе.