Будете в шоке: дочь секс-символа 90-х выглядит как близняшка матери

В 90-е секс-символом российского шоу-бизнеса считалась Ирина Салтыкова. Успешная карьера не помешала певице стать матерью. Ее единственная дочь Алиса уже давно не ребенок.

Звездная наследница росла без отца Виктора Салтыкова. Несмотря на это, она никогда и ни в чем не нуждалась. Артистка отправила дочь учиться за границу — какое-то время девушка жила во Франции и Швейцарии. Но по душе Алисе пришелся именно Лондон. Именно там она всерьез занялась музыкой.

В 2019 году дочь Салтыковой вернулась в Россию, после чего часто появлялась на публике. Начинающая певица планировала покорить отечественную эстраду, но звездой на родине так и не стала. В результате она вернулась обратно в Великобританию.

Алиса Салтыкова активно ведет социальные сети и часто показывает интернет-пользователям свои новые фотографии, на которых выглядит как близняшка матери. Правда, в отличие от родительницы, она любит эксперименты с внешностью. Например, 35-летняя наследница знаменитости не побоялась украсить свое тело многочисленными татуировками.