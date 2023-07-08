Будете хохотать, увидев свежее фото сурового Космоса из «Бригады» (фото)
Артист отказался от привычного амплуа.
Дмитрий Дюжев известен по ролям во множестве криминальных проектов. Его брутальные герои покорили зрителей по всей стране, а сам он стал прочно ассоциироваться именно с такими персонажами. Но, как недавно оказалось, он готов перевоплощаться и в совершенно других героев.
Так, в предстоящем фильме «Бременские музыканты» Дюжев сыграет Осла. В картине звезда «Бригады» появится в массивном гриме, а его герой будет представлять собой антропоморфное животное.
Сам артист пока никак не прокомментировал предстоящую роль, и почему решился на это перевоплощение. Вместе с ним в ленте снимутся Ирина Горбачева, которая сыграет Кошку, Роман Курцын и Сергей Бурунов. А главную роль исполнит звезда «Топей» и «Майора Грома» Тихон Жизневский. Разработкой же фильма займется продюсерская компания Никиты Михалкова.