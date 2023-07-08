Будете хохотать, увидев свежее фото сурового Космоса из «Бригады» (фото)

Дмитрий Дюжев известен по ролям во множестве криминальных проектов. Его брутальные герои покорили зрителей по всей стране, а сам он стал прочно ассоциироваться именно с такими персонажами. Но, как недавно оказалось, он готов перевоплощаться и в совершенно других героев.

Так, в предстоящем фильме «Бременские музыканты» Дюжев сыграет Осла. В картине звезда «Бригады» появится в массивном гриме, а его герой будет представлять собой антропоморфное животное.

Сам артист пока никак не прокомментировал предстоящую роль, и почему решился на это перевоплощение. Вместе с ним в ленте снимутся Ирина Горбачева, которая сыграет Кошку, Роман Курцын и Сергей Бурунов. А главную роль исполнит звезда «Топей» и «Майора Грома» Тихон Жизневский. Разработкой же фильма займется продюсерская компания Никиты Михалкова.