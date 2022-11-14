Брутальнее Вина Дизеля: как выглядит «русский голос» Торетто в «Форсаже»

Франшиза «Форсаж», впервые появившаяся на мировых киноэкранах в далеком 2001 году, получила миллионы поклонников. И каждый из них, разумеется, знает голос одного из главных героев всей серии — брутального уличного гонщика Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля.

Однако официальный русский голос Дизеля выглядит едва ли не брутальнее. Актер Сергей Чонишвили давно известен зрителям по своим ярким ролям: Илья в шахназаровском «Курьере», ротмистр Зуров в «Азазеле» по роману Акунина, первый сочинитель в «Юноне и Авось» и т.д.

Кроме Вина Дизеля Чонишвили подарил свой голос Дэнни Трехо в дилогии о Мачете и Джеки Эрлу Хейли, сыгравшему Роршаха в киноадаптации графического романа «Хранители».

Но на самом деле голос Сергея Ножериевича знает каждый россиянин, у которого есть телевизор, потому что слышит его ежедневно. Вот уже 24 года актер является официальным голосом телеканала СТС. Реклама, анонсы голливудских блокбастеров, рассказы о новых сериалах — все это мы знаем благодаря мгновенно узнаваемым интонациям и тембру Чонишвили.