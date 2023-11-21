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Бросил жену и маленькую дочь: вы точно не знали этого о Емеле из фильма «По щучьему велению»

21 ноября 2023 07:30
Бросил жену и маленькую дочь: вы точно не знали этого о Емеле из фильма «По щучьему велению»

Променял семью на карьеру.

Никита Кологривый стал одним из открытий 2023 года. Артист снялся в сказке «По щучьему велению» и близится к тому, чтобы стать самым знаменитым актером в стране. Но, несмотря на профессиональные успехи 29-летней звезды, его личная жизнь складывается не лучшим образом.

Официально Кологривый женат на Александре Питиримовой. Актриса нечасто мелькает на экране, предпочитая работу в Московском Губернском театре. Стало известно, что отношения пары дали трещину. По признанию знаменитости, с супругой они не живут вместе, хотя пока не развелись.

В интервью Никита Кологривый жалуется, что рядом нет близкого человека и что у него нет возможности крутить романы. Тем временем дочка Есения растет вдали от папы, который занят многочисленными кинопроектами. Поклонникам вряд ли стоит надеяться на воссоединение семьи.

Фото: Кадр из фильма «По щучьему велению» (2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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