Бросил жену и маленькую дочь: вы точно не знали этого о Емеле из фильма «По щучьему велению»

Никита Кологривый стал одним из открытий 2023 года. Артист снялся в сказке «По щучьему велению» и близится к тому, чтобы стать самым знаменитым актером в стране. Но, несмотря на профессиональные успехи 29-летней звезды, его личная жизнь складывается не лучшим образом.

Официально Кологривый женат на Александре Питиримовой. Актриса нечасто мелькает на экране, предпочитая работу в Московском Губернском театре. Стало известно, что отношения пары дали трещину. По признанию знаменитости, с супругой они не живут вместе, хотя пока не развелись.

В интервью Никита Кологривый жалуется, что рядом нет близкого человека и что у него нет возможности крутить романы. Тем временем дочка Есения растет вдали от папы, который занят многочисленными кинопроектами. Поклонникам вряд ли стоит надеяться на воссоединение семьи.