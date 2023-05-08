Бросил Ковальчук с ребенком: Чумаков вовсю развлекается с другой

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук давно считаются одной из самых крепких пар отечественной эстрады. Знаменитости не попадают в скандалы, а все коллеги осыпают их комплиментами. Однако не так давно стало известно, что в браке музыкантов могут происходить трудности.

Дело в том, что Чумаков, закончив свой тур по Средней Азии, решил не возвращаться к семье в Испанию. Вместо встречи с родными, как пишет Telegram-канал «НеМалахов », он отправился в Дубай, где встретился со своей давней знакомой Алсу.

Неожиданная встреча шокировала поклонников Чумакова. Они с удивлением отметили, что Алсу уже давно состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, от которого воспитывает троих детей. Также многие вспомнили, что еще несколько лет назад Чумаков активно поддерживал в шоу «Голос» дочь певицы Микаэлу, участие которой завершилось громким скандалом.

В итоге пользователи Сети засыпали артиста вопросами в его социальных сетях. Но Чумаков предпочел никак не комментировать ситуацию и пока не поделился ни одним снимком из неожиданного путешествия.