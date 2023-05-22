Брижит Бардо открестилась от новорожденного сына: причина шокировала россиянок

Символ французского кино 60-х Брижит Бардо всегда была свободолюбивой. Она даже не смогла принять собственного сына, о рождении которого актриса долго сожалела.

Николя появился на свет в браке Бардо и продюсера Жака Шаррье. Брижит с самого начала не хотела этого ребенка, но сделать аборт она не могла — в то время во Франции это было запрещено. Актриса смирилась с беременностью, однако не стала от этого счастливее.

Бардо ощущала себя пленницей собственного «разбухшего» тела и хотела избавиться от обузы в виде ребенка. Когда Николя родился, она сразу же попросила его забрать. Ее все-таки уговорили сделать с ним несколько фото, на что звезда согласилась с неохотой. Вскоре отношения Бардо и Шаррье рухнули. Последовал развод, и ребенок остался с отцом. Брижит была только за.

Поступок актрисы осудили многие россиянки, узнавшие эту историю.

«Аж слезы за сына, как можно так отвергнуть дитя свое, причем жестоко, цинично», «Бедная женщина, только пожалеть. Не узнала, что такое материнская любовь», «Можно было нанять целый штат нянь, потом гувернанток, но чтобы ребенок жил с родителями», — написали пользовательницы Сети.

Николя уже давно стал взрослым мужчиной. Он совсем не похож на свою мать. Мужчина почти не общается с Брижит, но обиду на нее уже не держит.