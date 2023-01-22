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Киноафиша Статьи Бритни Спирс мертва: 3 пугающих причины, из-за которых родилась теория заговора

Бритни Спирс мертва: 3 пугающих причины, из-за которых родилась теория заговора

22 января 2023 20:45
Бритни Спирс мертва: 3 пугающих причины, из-за которых родилась теория заговора

Продолжительная изоляции певицы привела к страшным открытиям.

Жизнь Бритни Спирс до определенного момента была настоящей сказкой. Поп-дива ездила с гастролями по всему миру и встречалась с самыми завидными женихами. Идиллия разрушилась, когда отец певицы взял над ней опеку. После этого события фанаты девушки то и дело пытаются найти тайные знаки. Родилась даже целая теория о том, что их кумир давно мертв.

Такое предположение появилось в 2004 году. В это время звучала песня Mona Lisa в оригинальном тексте которой рассказывалась история о клонировании. Многие посчитали, что так Бритни намекает слушателям о своем двойнике.

Следующим фактом в пользу фанатской теории служат исчезающие татуировки. Люди заметили, что на разных фото и видео рисунки на теле исполнительницы либо выглядят неодинаково, либо вовсе пропадают.

И последней причиной веры поклонников в смерть любимой певицы служит появившаяся щербинка между зубов. Раньше Спирс не обладала этой аномалией, а специальных операций для достижения такой улыбки она не делала.

Фото: Globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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