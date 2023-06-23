Британцы в ужасе: Меган Маркл готова перевоплотиться в принцессу Диану

Принц Гарри и Меган Маркл уже изрядно испортили свою репутацию. Казалось бы, ниже падать некуда, но недавно герцогиня огорошила публику очередной новостью — британцы уже хватаются за голову. Меган, как и ее родственница Кейт Миддлтон, неравнодушна к принцессе Диане. Обе невестки леди Ди неоднократно ей подражали в стиле одежды и манере поведения. Но если Миддлтон знает меру, то Маркл об этом понятии напрочь забыла.

На днях британская пресса начала активно муссировать новость о том, что Гарри и Меган хотят отказаться от фамилии Виндзор. Видимо, скандальная парочка решила «обновиться». Они уже положили глаз на фамилию принцессы Дианы — Спенсер. Это означает, что Меган решила подражать свекрови по полной программе.

Британцы в шоке от такого заявления. Их возмущению нет предела:

«Она что, будет новой Дианой? Меган Спенсер?», «Надеюсь, что это просто неудачная шутка».

Многие уверены, что это очередной пиар-ход от Маркл. Герцогиня давно славится своими неумеренными амбициями, ради которых она готова на все.